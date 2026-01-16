النمو السكاني في دبي يفوق معروض السوق العقارية

قالت العضو المنتدب لشركة «داماك العقارية»، أميرة سجواني، إن سوق العقارات في دبي مستمرة في أدائها القوي، مع توقعات بنمو يصل إلى 5-6% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت إلى أن زيادة المعروض في السوق لا تؤثر سلباً في هذا النمو، لافتة إلى أن عدد السكان العام الماضي تجاوز الوحدات الجديدة المعروضة حالياً والمخطط لطرحها خلال العام المقبل، بناءً على متوسط أسر يراوح عدد أفرادها بين شخصين وثلاثة.

وأضافت خلال جلسة في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أمس، أن دبي أدارت هذا التوازن بمهارة، بفضل رؤية قيادية واضحة، مضيفة أن المنطقة تشهد تدفقاً متزايداً من الأشخاص الباحثين عن الأمن والفرص الاقتصادية والنمو، لافتة إلى أن المراكز التجارية المزدحمة والمطاعم النشطة والطرق الصاخبة تعكس مؤشرات نمو حقيقي ومستدام.

وأكدت أن شركتها تواصل مضاعفة الجهود لتحقيق النمو محلياً ودولياً، سواء من حيث المشاريع أو حجم الأعمال أو جودة المنتجات العقارية المطروحة في السوق.