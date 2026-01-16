محمد بن راشد: نُجدّد دعمنا للعقول العربية الحريصة على إثراء الحضارة البشرية

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بمتحف المستقبل في دبي، الفائزين الستة بلقب جائزة نوابغ العرب 2025، المشروع الاستراتيجي الأكبر عربياً للاحتفاء بالعقول العربية التي تحقق إنجازات استثنائية، وإبراز إسهاماتها في الحضارة الإنسانية، ومساندتها في تعزيز أثر إرثها العلمي والمعرفي والإبداعي في المنطقة العربية والعالم.

وأكد سموه أن نوابغ العرب مشروع هادف انطلق ليستمر ويتوسع ويستثمر في الإمكانات العربية الراهنة والواعدة، وليقدّر العقل العربي ويحتفي بما حققه في مختلف ميادين البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا والثقافة والمعمار لأجل الإنسان والإنسانية، وليرسخ قيم الفخر والاعتزاز والرعاية للعقول العربية الفذة التي تحقق نقلات نوعية في قطاعات حيوية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نُكرّم اليوم (نوابغ العرب) تقديراً لكل ما حققوه من منجزات في المجالات التي ترفع صرح الحضارة وتبني المجتمعات. ومن متحف المستقبل بدبي، نجدّد دعمنا للعقول العربية والمواهب الحريصة على الابتكار والإبداع والتميز لإثراء الحضارة البشرية».

وأوضح سموه أن مبادرة «نوابغ العرب» ستواصل إبراز المنجزات الحضارية المضيئة للعقول العربية المتفائلة بالمستقبل، والحريصة على تحقيق طموحاتها التي لا تعترف بالمستحيل.

وشهد احتفالية تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة «نوابغ العرب»، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، محمد بن عبدالله القرقاوي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين، إلى جانب نخبة من العلماء والخبراء والأكاديميين.

مشروع حضاري استراتيجي

يجسد مشروع «نوابغ العرب» الاستراتيجي الحضاري رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الروّاد والمبتكرين وأصحاب الطموح الذين يفتحون لمجتمعاتهم العربية والإنسانية آفاقاً جديدة في أهم المجالات الحيوية.

وأصبحت جائزة «نوابغ العرب»، في عامها الثالث، التقدير العربي الأعلى والمبادرة العربية الأكبر من نوعها، لتكريم العقول العربية الفذة في ست فئات حيوية لاستئناف الحضارة العربية، وتعزيز إسهاماتها في مسيرة الحضارة الإنسانية، وهي الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية، والاقتصاد والعمارة والتصميم والأدب والفنون.

وتحتفي «نوابغ العرب»، التي أصبحت تُعرف بـ«نوبل العرب»، بإنجازات المبدعين والمتميزين العرب وتُكرّمهم وتلقي الضوء على ما حققوه من إنجازات استثنائية، تستعيد العصر الذهبي والموقع الريادي للمنطقة العربية في المجتمع المعرفي العالمي والحضارة الإنسانية.

وللدورة الثالثة على التوالي، تابعت «نوابغ العرب» ترسيخ موقعها كمنصة للاحتفاء بالمبدعين العرب، وكمنارة تتطلع إليها المواهب العربية الواعدة، من خلال إبراز منجزات وإبداعات العقول العربية الملهِمة للشباب والمواهب والكفاءات في العالم العربي لتعزيز الإسهام العربي في الإرث الحضاري والمعرفي الإنساني.

متحف المستقبل شهد تكريم «نوابغ العرب» لعام 2025



•البروفيسور عباس الجمل عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.

•الدكتور نبيل صيدح عن فئة الطب.

•البروفيسور بادي هاني عن فئة الاقتصاد.

•البروفيسور ماجد شرقي عن فئة العلوم الطبيعية.

•الدكتورة سعاد العامري عن فئة العمارة والتصميم.

•البروفيسور شربل داغر عن فئة الأدب والفنون.

محمد بن راشد:

• «نوابغ العرب» ستواصل إبراز المنجزات الحضارية المضيئة للعقول العربية المتفائلة بالمستقبل، والحريصة على تحقيق طموحاتها التي لا تعترف بالمستحيل.

• «المبادرة» مشروع هادف انطلق ليستمر ويتوسع ويستثمر في الإمكانات العربية الراهنة والواعدة، وليقدّر العقل العربي ويحتفي بما حققه لأجل الإنسان والإنسانية.