تحدي «سوات 2026» يستقطب مشاركات دولية جديدة

استقطبت النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026» - المقرر تنظيمها في الفترة من السابع إلى الـ11 من فبراير المقبل، في المدينة التدريبية بالروية في دبي - مُشارَكات جديدة في الحدث العالمي، حيث سجلت فِرَق من بوليفيا والسلفادور والدومينيكان، إلى جانب مشاركة فريق نسائي من الصين للمرة الأولى.

وذكرت شرطة دبي أن هذه الفِرَق أكّدت جاهزيتها لخوض التحديات الخمسة، التي تجمع نخبة الفِرَق الشرطية التخصصية من مختلف دول العالم.

وأشادت الفِرَق المشاركة بفكرة التحدي، الذي يُعدّ من أبرز المنافسات العالمية المعنية بالفرق التكتيكية التخصصية، لما يوفره من منصة لتبادل المعرفة والخبرات الإدارية والمعرفية والميدانية، ورفع كفاءة تنفيذ المهام بدقة وسرعة ومهارة ضمن إطار زمني محدد.

ويهدف «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» إلى تعزيز تبادل الخبرات، والتعرّف إلى أحدث الممارسات العالمية في عمل وحدات التدخل السريع، وقياس مستويات الجاهزية والكفاءة في التعامل مع التحديات المختلفة، من خلال خمسة تحديات يومية، تحتسب نقاطها وصولاً إلى أعلى مجموع عام لتحديد الفريق الفائز، مع إتاحة حضور المنافسات للجمهور.