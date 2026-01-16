طقس مغبر وغائم.. وانخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، مغبراً وغائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والرياح شمالية غربية تراوح سرعتها من 15 إلى 30 وتصل إلى 60 كيلومتراً/الساعة، والخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج.

ويحدث المد الأول عند الساعة 10:41، والجزر الأول عند الساعة 18:59.

وبحر عُمان شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:41، والمد الثاني عند الساعة 08:04، والجزر الأول عند الساعة 14:21، والجزر الثاني عند الساعة 03:24.