ندوة حول «ثورة الميكروبيوم 2026» في فبراير المقبل

تستضيف دبي، في الخامس من فبراير المقبل، ندوة طبية حول «ثورة الميكروبيوم 2026»، بمشاركة خبراء عالميين، واختصاصيي طب سريري، ومبتكرين، ومستثمرين، وصُنّاع قرار من المنطقة والعالم، وتناقش الندوة الدور المتنامي لعلوم الميكروبيوم في تطوير مفاهيم الصحة، وما تفتحه من آفاق جديدة لمستقبل الرعاية الصحية.

وتسلّط الندوة، التي تحمل شعار «العلاقة بين الأمعاء والدماغ وصحة المستقبل»، الضوء على إسهام الاكتشافات الحديثة في علوم الميكروبيوم، خصوصاً ما يتصل بالعلاقة بين الأمعاء والدماغ، في إعادة صياغة مفاهيم الصحة، من الوقاية والصحة النفسية إلى الرعاية الموجهة للفرد.

وتشير الأدلة العلمية إلى أن العلاقة بين الأمعاء والدماغ والميكروبيوم تقوم على تواصل ثنائي الاتجاه، إذ يتبادل ميكروبيوم الأمعاء والدماغ الإشارات عبر مسارات عصبية وهرمونية ومناعية.

وتستضيف الندوة نخبة من الأسماء العالمية الرائدة في أبحاث الميكروبيوم وابتكار الطب السريري، من بينهم: البروفيسور ساركيس مازمانيان من «معهد كاليفورنيا التقني» في الولايات المتحدة، والدكتورة لوري كيفر من «كلية إيكان للطب» في «ماونت سايناي» بالولايات المتحدة، والبروفيسور تيد دينان من «جامعة كوليدج كورك» في أيرلندا، وتجمع الندوة جهات فاعلة من قطاعات الرعاية الصحية والتقنيات الحيوية والأوساط الأكاديمية وصناعة السياسات وقطاع الغذاء والتغذية وشركات التأمين ورأس المال الاستثماري.