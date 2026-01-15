تحدي "سوات 2026" يستقطب مشاركات دولية جديدة

استقطبت النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026" المقرر تنظيمها في الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي، مشاركات جديدة.

فقد سجلت فرق من بوليفيا والسلفادور والدومينيكان، إلى جانب فريق نسائي من الصين للمشاركة لأول مرة في الحدث العالمي.

وذكرت شرطة دبي أن هذه الفرق أكدت جاهزيتها لخوض التحديات الخمسة، التي تجمع نخبة الفرق الشرطية التخصصية من مختلف دول العالم.

وأشادت الفرق المشاركة بفكرة التحدي، الذي يُعد من أبرز المنافسات العالمية المعنية بالفرق التكتيكية التخصصية، لما يوفره من منصة لتبادل المعرفة والخبرات الإدارية والمعرفية والميدانية، ورفع كفاءة تنفيذ المهام بدقة وسرعة ومهارة ضمن إطار زمني محدد.

يهدف "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" إلى تعزيز تبادل الخبرات، والتعرّف على أحدث الممارسات العالمية في عمل وحدات التدخل السريع، وقياس مستويات الجاهزية والكفاءة في التعامل مع التحديات المختلفة، من خلال خمس تحديات يومية تحتسب نقاطها وصولاً إلى أعلى مجموع عام لتحديد الفريق الفائز، مع إتاحة حضور المنافسات للجمهور.