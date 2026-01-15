«يوم العزم» .. عنوان خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة

ذكرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بأن خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة ستكون بعنوان «يوم العزم».

وقالت الهيئة ، على موقعها الرسمي، إنه "في السابع عشر من يناير، يوم العزم الإماراتي؛ تعتز الإمارات بشعبها الوفي، الذي التف حول قيادته، وآمن برؤيتها، فصنع الإنجازات، وسطرت قواتها المسلحة أروع البطولات، وقدمت أغلى التضحيات، وبرهنت على صدق المحبة لتراب الوطن".