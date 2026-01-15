سناء سهيل: الأسر التي تقضي 90 دقيقة في التنقل تنخفض لديها الرغبة في انجاب طفل إضافي بنسبة 20%

أكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن دراسات حضرية في أوروبا وشرق آسيا أظهرت أن الأسر التي تقضي أكثر من 90 دقيقة يوميًا في التنقل تنخفض لديها الرغبة في إنجاب طفل إضافي بنسبة تصل إلى 20%، ما يؤكد أن مشروع النقل الناجح لا يقتصر على سرعة التنقل، بل على استعادة الوقت للأسرة.

وقالت خلال كلمتها في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، إن مشاريع البنية التحتية تعيد تشكيل أنماط الحياة اليومية وأن تكوين الأسر خيار ممكن ومستدام، وأن شعار المنتدى (تقارب المجتمعات) يتقاطع بشكل مباشر مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات وزارة الأسرة، حيث ينظر إلى البنية التحتية بوصفها أداة تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب التخطيط، وتسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكا واستدامة.

وأضافت: "تشير دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تحسين وصول النقل والخدمات الاساسية يرتبط بارتفاع مؤشر الرضا الأسري والتماسك الاجتماعي بنسبة تتراوح بين 20 و30%؜ في المدن الكبرى مما يعني انه عندما نحسن التخطيط نخفف الضغط ونمنح الأسرة وقت وجودة حياه افضل"

وتابعت: "تقارير اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية توكد ان توفير مساحات آمنه ومهيأة للأطفال يرتبط بتحسن النمو الاجتماعي والعاطفي بنسبة 25 % لا سيما في السنوات الاولى بما في ذلك مرحلة المشي المبكر، وهذا يوكد ان المدينة التي تصمم للطفل هيا مدينة تصمم للأسرة والمجتمع".

وبينت أن تقرير البنك الدولي أظهر أن تطبيق مبادئ التصميم الشامل في المدن يؤدي إلى زيادة في مشاركة كبار المواطنين في الحياة المجتمعية بنسبة تتجاوز 40%".