رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان تطوير التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، ورئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، مسارات تطوير التعاون بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والطاقة المتجددة والاستدامة، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك ضمن خططهما التنموية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، في متحف زايد الوطني، رئيس الوزراء الجورجي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، الذي بدأت فعالياته أول من أمس.

وتطرق اللقاء إلى أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في تعزيز الحوار وتبادل الرؤى، لإيجاد مسارات تسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، ومرحلة جديدة من النمو والازدهار والتنمية تشمل الجميع.

وأكد الجانبان، في هذا السياق، اهتمامهما المشترك بتوسيع قاعدة تعاون البلدين، خصوصاً في مجالات الاستدامة بما يخدم أولويات التنمية ويحقق مصالحهما المشتركة، معربَين عن تطلعهما إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطور في العلاقات الإماراتية - الجورجية، في ظل توافر العديد من المقومات التي تعزز هذه التطلعات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جهود تعزيز أسباب السلام والأمن في المنطقة والعالم، كونهما الركيزة الرئيسة لتحقيق النماء والازدهار للمجتمعات.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.