حصة بوحميد: برامج الرعاية والتمكين أسهمت في إيجاد 7600 فرصة عمل بدبي

أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن برامج الرعاية والتمكين، بالتعاون مع 425 شركة من القطاع الخاص، أسهمت في إيجاد أكثر من 7600 فرصة عمل في دبي.

جاء ذلك خلال جلسة نظّمها منتدى دبي لإدارة المشاريع، أمس، بعنوان «مجتمعات المستقبل: قيمة طويلة الأمد من خلال الاستدامة»، وأدارت الحوار الإعلامية مقدمة أخبار دولية، روسانا لوكوود، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء.

وركّزت حصة بنت عيسى بوحميد، خلال الجلسة، على أهمية وجود تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب تبنّي خطة استدامة شاملة، مع التركيز على بناء القدرات، مؤكدة أن هذه العناصر متوافرة في إمارة دبي، مدعومة بعوامل أخرى تسهم في التطور والبناء، من أبرزها التركيز على الأسرة، وتوفير برامج توعوية تستهدف فئة المتزوجين الجدد، إلى جانب تثقيف الأجيال القادمة بأهمية المرونة والتخطيط للمستقبل، وبناء قدرات قائمة على التعاون والثقافة، وأشارت إلى أن تصميم الخدمات يتطلب إشراك الأفراد والمجتمع، مع التخطيط للاستفادة منها على المدى الطويل، معربة عن الفخر بتنفيذ برامج الرعاية والتمكين، بالتعاون مع 425 شركة من القطاع الخاص في إمارة دبي، وبدعم من حكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ما أسهم في إيجاد أكثر من 7600 فرصة عمل.

من جانبه، تحدث مدير عام بلدية دبي، مروان أحمد بن غليطة، عن تجارب الاستدامة التي تشهدها إمارة دبي، مشيراً إلى أن منتدى دبي لإدارة المشاريع يُعد نموذجاً مستداماً وناجحاً، نظراً إلى استمراريته سنوات عدة، واستقطابه نخبة من المتحدثين. وأوضح أن بلدية دبي تحرص على توفير التسهيلات في تقديم الخدمات التي يحتاجها الأفراد والمجتمع، إلى جانب متابعة خدمات صيانة الأصول المرتبطة بالاستدامة، والعمل بالشراكة مع أصحاب المصلحة للتعرّف إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن إمارة دبي نجحت في توفير مستوى عالٍ من الخدمات، وأن هذا النجاح يتطلب في المرحلة المقبلة تعزيز مستوى الخدمة بما يتجاوز التوقعات.

وقالت المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «تونير»، ديان هاميلتون: «إن تحقيق الاستدامة يتطلب إدراك قيمة الوقت والهدف، ودراسة عنصر التنافسية الذي يهتم به معظم مديري الأعمال الذين يتطلعون إلى نجاح المشاريع وتحقيق التنافس والنجاح في الوصول إلى الأهداف».

بدوره، أكد المعماري والمبتكر وخبير التصميم التجديدي والمحاكاة الحيوية، مايكل باولين، أن أهداف المشاريع يجب أن تكون طويلة المدى، وقادرة على مواجهة التحديات ومواكبة متغيرات وتحديات العصر.