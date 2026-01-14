شرطة رأس الخيمة تحذر من إعلانات وهمية للتأمين على المركبات

حذرت شرطة رأس الخيمة من إعلانات تأمين وهمية على المركبات، تروج لها حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعت في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى عدم الانسياق خلف العروض التي تقدم أسعاراً منخفضة بشكل مبالغ، والإبلاغ عنها بشكل فوري وتجنب تحويل أي مبالغ مالية إلى حسابات شخصية أو أرقام غير رسمية.

وشددت على ضرورة التأكد من أن شركة التأمين مرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، قبل إتمام الدفع، والتأكد من استلام وثيقة تأمين رسمية ومعتمدة فور إتمام عملية التأمين.