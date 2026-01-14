عيسى المطوع: «جاهزية المليار» تكسر كل التوقعات وتصل إلى نصف مليار إنسان خلال عام واحد

كشف مساعد القائد العام لقطاع الخدمات الذكية في الدفاع المدني بدبي، المقدم عيسى أحمد المطوع أن مبادرة جاهزية المليار حققت خلال أقل من عام واحد نتائج فاقت التوقعات، حيث تم الوصول إلى أكثر من نصف مليار إنسان حول العالم، متجاوزة تقديرات الخبراء وفريق العمل.

ربع مليار تفاعل

وأشار خلال قمة الحماية والسلامة العالمية التي تنظمها القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، إلى أن المبادرة امتدت إلى 59 دولة، وبأكثر من 25 لغة، عبر 68 حملة توعوية عالمية، سجلت ما يزيد على ربع مليار تفاعل رقمي، ما عكس اتساع نطاق التأثير عالمياً وفعالية أدوات التوعية المستخدمة.

العمل المشترك

وقال إن المبادرة انطلقت بهدف توعية وتدريب مليار إنسان حول العالم خلال أربع سنوات، مؤكداً أن هذه المنجزات جاءت بدعم القيادة الرشيدة وإيمانها بقدرات الشراكة والعمل المشترك.

انخفاض الحوادث

وأكد المطوع أن هذه الجهود انعكست بشكل ملموس على أرض الواقع، إذ شهد العام الحالي، مقارنة بالأعوام السابقة، انخفاضاً في حوادث الحريق بنسبة 18%، وتحسناً في أزمنة الاستجابة بنسبة 24% على المستوى العالمي، إلى جانب خفض الخسائر البشرية بنسبة 25%، أي ما يعادل إنقاذ نحو 45 ألف روح سنوياً.

تقليص الخسائر المادية

وأضاف أن المبادرة أسهمت كذلك في تقليص الخسائر المادية بنسبة 20%، بما يعادل أكثر من 50 مليار دولار أميركي، موضحاً أن هذه الأرقام تمثل خسائر جرى تفاديها، واقتصادات حُميت، وموارد أُعيد توجيهها من التعافي إلى مسارات التنمية المستدامة.

الاستثمار الحقيقي

وشدد المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع على أن هذه النتائج تؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وفي المعرفة، وفي الجهود المشتركة، مشيراً إلى أن ما تحقق لم يكن نتاج عمل دولة واحدة، بل ثمرة تضافر الجهود وتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد.

السلامة لا تدار بالشعارات

وجدد الشكر لجميع الشركاء الذين آمنوا بأن السلامة لا تُدار بالشعارات، بل بالفعل والالتزام والعمل المشترك، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤمن بأن الشراكة مسؤولية، وأن حماية الإنسان أولوية، وأن ما يتم الالتزام به يتحقق على أرض الواقع.