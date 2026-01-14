قرقاش: بوصلة الإمارات المصلحة الوطنية واستقرار المنطقة وازدهارها

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن السرديات المعلّبة التي يروّج لها البعض بطبيعتها واهية، مؤكدا أن الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت الذي لا حياد عنه، وبوصلتها المصلحة الوطنية، واستقرار المنطقة وازدهارها.

وأوضح على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "السرديات المعلّبة التي يروّج لها البعض بطبيعتها واهية، فيما يظلّ الاستقلال الاستراتيجي خيار الإمارات الثابت الذي لا حياد عنه. بوصلتنا المصلحة الوطنية، واستقرار المنطقة وازدهارها".

وتابع قائلا: "أما الحملات الإعلامية فهي عابرة وتنعكس سلبًا على مُروّجيها، والأزمات تُحرّر القرار ولا تُقيّده".