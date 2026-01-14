الإمارات ترحّب بتصنيف أميركا عدداً من فروع «الإخوان المسلمين» منظمات إرهابية

رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كلٍّ من لبنان والأردن ومصر منظمات إرهابية.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأميركي يعكس الجهود المستمرة والممنهجة التي تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والهادفة إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار، التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أينما وُجدت.

كما أكّدت الوزارة أن هذه الخطوة تُمثّل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تُمكّنها من الانخراط في كل أعمال التطرف والكراهية والإرهاب، أو دعمها وتبريرها.

وشددت الوزارة على دعم دولة الإمارات للجهود الدولية كافة، الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.