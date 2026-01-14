رئيس الدولة: الإمارات شريك فاعل في بناء حلول عالمية تحقق التنمية والازدهار للأجيال القادمة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، حفل افتتاح دورة «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026»، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة الاستدامة، التي تعقد تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

كما حضر الافتتاح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وقادة الدول ورؤساء حكوماتها وممثليها، إضافة إلى الخبراء والمعنيين والمختصين بمجالات الاستدامة، وضيوف الدولة من مختلف أنحاء العالم.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضيوف الإمارات، وقال إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها في تعزيز الشراكات الدولية والعمل المشترك، من خلال جمع قادة العالم وصنّاع القرار والمستثمرين للتوافق على استراتيجيات تسهم في تحويل الرؤى والطموحات إلى حلول عمليّة، وتدعم أهداف الاستدامة العالمية.

وأشار سموه إلى أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026» يجسد الدور المحوري للإمارات في بناء جسور التعاون، والتزامها بترسيخ دعائم التنمية المستدامة في العالم، وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من استقرار ورفاهٍ وازدهار.

وقال سموه إن العالم يشهد تحولات متسارعة في مجالات التقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة، لاسيما القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة القطاعات ومرونتها، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل يواكب التطلعات العالمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أرحب بضيوف الإمارات من القادة والمسؤولين والخبراء في (أسبوع أبوظبي للاستدامة)، الذي يمثل منصة سنوية للحوار العالمي، من أجل صياغة حلول مبتكرة، تعزّز التنمية المستدامة، وتخدم الإنسانية»، وأضاف سموه: «الإمارات شريك فاعل في بناء حلول عالمية تحقق التنمية والازدهار للأجيال القادمة، وتؤمن بأن التعاون والابتكار والشراكات الدولية هي الأساس لمواجهة تحديات المستقبل».

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم عرض فيلم تمحور حول ضرورة تحقيق التكامل بين النظم والقطاعات لبناء مستقبل مستدام.

وألقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، كلمة رحب خلالها بقادة الدول وممثليها والضيوف، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لقطاع الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأشار إلى أن النمو في دولة الإمارات يرتكز على منهجية واقعية وعملية، ويسترشد بالرؤية الاستشرافية للقيادة، وتقوده الأهداف الطموحة وبعيدة المدى، منوهاً بمكانة الدولة العالمية، وحرصها على التعاون وبناء الشراكات، وريادتها في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تعد محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية.

ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، فيما يتيح الفرصة أمام الخبراء والمختصين في قطاعات الطاقة والتمويل والغذاء والمياه والبيئة، لتطوير حلول جديدة من شأنها دعم الترابط بين هذه النظم والقطاعات، وتوسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز التكامل في ما بينها.

ويهدف أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إلى إرساء نموذج عالمي لتعزيز التعاون البنّاء والمثمر بين هذه القطاعات، لتحقيق نتائج ملموسة وتأثير واسع النطاق.

وتتواصل فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة حتى 15 من يناير الجاري، وقد انطلقت تزامناً مع انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، يومَي 11 و12 من يناير الجاري، فيما تقام قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة يومَي 13 و14 يناير، وتعقد حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، ومنتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة من 13 إلى 15 يناير، وملتقى «وايز» السنوي، ومنتدى «غلوبال ساوث يوتيليتيز»، في 14 يناير، وقمة الهيدروجين الأخضر، ومبادرة التواصل مع المستثمرين التابعة لجائزة زايد للاستدامة، ومنتدى الاقتصاد الأزرق، والاجتماع السنوي للمركز العالمي لتمويل المناخ في 15 يناير الجاري.

رئيس الدولة:

• الإمارات تعزز الشراكات الدولية من خلال جمع قادة العالم وصنّاع القرار والمستثمرين للتوافق على استراتيجيات لدعم الاستدامة العالمية.