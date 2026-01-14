رئيس الدولة يلتقي رئيس جنوب إفريقيا ورئيس وزراء مونتينيغرو

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستدامة، وذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026» التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

كما تطرق سموه ورئيس جنوب إفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، إلى أهمية فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، بوصفه منصة عالمية لتبادل الخبرات والرؤى من أجل الإسهام في إيجاد حلول مبتكرة وفاعلة للتحديات العالمية في مجال الاستدامة، وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية.

وأكد الجانبان اهتمامهما المشترك بقضية الاستدامة، مشيرَين في هذا السياق إلى حرص البلدين على مواصلة تعزيز تعاونهما، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، بما يعزز التنمية المشتركة للبلدين.

إلى ذلك، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، ميلويكو سباجيك، وذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026».

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى أجندة فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وأهميته في دعم العمل الدولي المشترك في مجال الاستدامة، كونه منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات، وتوحيد الجهود الدولية من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة، ولاسيما التغير المناخي وتداعياته، وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستدامة، بما يخدم أولويات التنمية ويعود بالخير على شعبيهما، كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس وزراء مونتينيغرو، إعلان مذكرة تفاهم في المجالات الاستثمارية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.