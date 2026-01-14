رئيس الدولة يمنح رئيس وزراء ألبانيا «وسام زايد»

منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إيدي راما، «وسام زايد» الذي يُعدّ أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول ورؤسائها وملوكها، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا وازدهارها.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، رئيس الوزراء الألباني بقصر البحر في أبوظبي، حيث يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026».

وأعرب رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إيدي راما، عن شكره لصاحب السموّ رئيس الدولة على حفاوة الاستقبال، مؤكداً اعتزازه بتكريمه بـ«وسام زايد» الذي يُجسّد متانة روابط الصداقة بين البلدين، وما يجمعهما من تعاون مشترك وأسس راسخة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستدامة، مؤكدين حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم جهودهما التنموية المستدامة.

كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وأهميتها في توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية في تعزيز الوعي بقضية الاستدامة.