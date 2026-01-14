رئيس الدولة والرئيس النيجيري يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بولا أحمد تينوبو، مسارات التعاون بين البلدين، وفرص تنميتها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة، وغيرها من الجوانب التي تتسق مع جهود تحقيق التنمية في البلدين، وتخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، أمس، الرئيس النيجيري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في فعاليات الأسبوع.

ورحب سموه بالرئيس النيجيري في دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدتُ، اليوم، في أبوظبي والرئيس بولا أحمد تينوبو توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين الاقتصادية، وتمثل امتداداً لنهج إماراتي ثابت في بناء الشراكات التي تحقق التنمية لشعبها والازدهار المشترك لشعوب العالم كافة، وتفتح آفاقاً أوسع من الفرص للأجيال الحالية والمقبلة».

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول الجانبان أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بوصفه منصة عالمية للحوار وتعزيز التعاون الدولي في سبيل إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية المشتركة وتسريع التنمية لبناء مستقبل أفضل للبشرية، مشيرين إلى أن الاستدامة تمثل قاسماً مشتركاً بين البلدين، وأنهما حريصان على مواصلة تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.

كما أشار الجانبان إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يوقعها البلدان خلال الزيارة في تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين الاقتصادية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع قاعدة علاقاتها مع جميع الدول الصديقة التي تقوم على أسس الثقة والاحترام المتبادل، والتعاون المشترك الذي يعزز تطلعات الشعوب إلى التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مشيراً سموه إلى الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعلاقاتها مع نيجيريا في إطار رؤيتها التنموية والاقتصادية تجاه العلاقة مع القارة الإفريقية.

من جانبه، أكد رئيس نيجيريا حرص بلاده على تعزيز تعاونها المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يدعم أولويات التنمية في البلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما نحو التقدم والازدهار.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بولا أحمد تينوبو، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيجيريا، التي تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين في إطار سعيهما إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن الاتفاقية تعد خطوة نوعية في مسار تطور العلاقات بين البلدين، مشيراً سموه إلى أنها تجسد التزام دولة الإمارات ونهجها الثابت بمواصلة بناء الشراكات التنموية مع الدول الصديقة حول العالم، بهدف فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المتبادل وتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، أكد الرئيس النيجيري أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي وقعها البلدان في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، مشيراً إلى حرص بلاده على تحقيق أهدافها لمصلحة التنمية المشتركة.

وقّع الاتفاقية وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا، الدكتورة جوموكي أودوولي.