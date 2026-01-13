الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة في باكستان

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مركبة لقوات الشرطة في منطقة تانك بشمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم.