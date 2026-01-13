رئيس الدولة والرئيس الفلبيني يبحثان علاقات البلدين على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورئيس جمهورية الفلبين فيرديناند ماركوس، اليوم، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، الرئيس الفلبيني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة " التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك".

وتطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على أجندة "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، وأهميته في تعزيز العمل الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها التغير المناخي وإيجاد الحلول العملية المبتكرة التي تسهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي.

وأشار الجانبان في هذا السياق، إلى الاتفاقيات القائمة بين البلدين لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في الفلبين والتي تقوم بها شركة "مصدر" انطلاقاً من اهتمامهما المشترك بتعزيز التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي سيوقعها البلدان خلال الزيارة وأهميتها في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك خاصة أن دولة الإمارات تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.