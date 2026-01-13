"الهوية" توضح آلية الإعفاء من رسوم التأخير على البطاقة

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، آلية التقديم على خدمة الإعفاء من رسوم التأخير، الخاصة ببطاقة الهوية، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وبينت أنه يمكن للراغبين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال خمس خطوات، تبدأ بالدخول إلى الحساب من خلال الهوية الرقمية (UAE PASS) ، واختيار خدمة تجديد بطاقة الهوية، ومراجعة البيانات المسترجعة والتحديث عليها أينما ينطبق، ويتم عكس الإعفاء بشكل آلي للفئات المستفيدة قبل تسديد الرسوم، وتقديم الطلب وتسديد الرسوم.

وتُفرض غرامة قدرها 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، وتبدأ بعد مرور 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية.

وحددت الهيئة الفئات التي يتم إعفاؤهم من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، وتشمل الفرد الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من (3) أشهر، وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد».

ويعتبر الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكل سكان دولة الإمارات، بما في ذلك المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون في الدولة، ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.