22 مواطناً من 13 جهة حكومية ينهون برنامج «المدقق الحكومي» في دبي

بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، احتفل جهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «المدقق الحكومي»، التي تضم 22 مواطناً يمثلون 13 جهة في حكومة دبي، ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية قادرة على القيام بمهام التدقيق بكفاءة واحترافية، وبما يعزز منظومة الحوكمة والشفافية لدى الجهات الحكومية الخاضعة لاختصاص الجهاز، ويسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ونفذ البرنامج على مرحلتين، خُصِّصت المرحلة الأولى للتعليم الأكاديمي، وشملت تدريس 29 محوراً منها توظيف الذكاء الاصطناعي في التدقيق، والمعايير الدولية للتدقيق، والمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام (IPSAS)، والتشريعات السارية، والتحليل المالي للقوائم المالية، إلى جانب إدارة المخاطر المؤسسية وحوكمة الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتولى تقديم المادة العلمية نخبة من الأكاديميين والخبراء الماليين من عدة جهات.

أما المرحلة الثانية فشملت التطبيق العملي، حيث شارك المتدربون في مهام تدقيق فعلية، مع توظيف المعارف المكتسبة خلال المرحلة الأولى والتعلم من خلال الممارسة الميدانية تحت إشراف خبراء متخصصين في التدقيق من جهاز الرقابة المالية، حيث مكَّنت تلك المنهجية في التدريب المتدرج المشاركين من اكتساب معارف متقدمة ومهارات عملية تعزز جاهزيتهم لممارسة الأعمال الرقابية بكفاءة ووفق أفضل الممارسات العالمية، وقال مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، عبدالرحمن الحارب: «يمثّل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج المدقق الحكومي امتداداً لالتزامنا الدائم ببناء منظومة رقابية راسخة ترتكز على الكفاءات الوطنية المؤهلة، ونثمّن التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التي لعبت دوراً محورياً في توفير بيئة تدريبية قادرة على صقل مهارات المشاركين وإعدادهم للاضطلاع بمهام رقابية أكثر تقدماً، ونثق بأن خريجي هذا البرنامج سيمثلون إضافة نوعية للجهات الحكومية، وسيواصلون دعم المناخ الرقابي في الجهات الحكومية في إمارة دبي».

من جانبه، هنّأ الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المرّي، خريجي الدفعة الثالثة من برنامج «المدقق الحكومي»، مؤكداً أن هذه الخطوة تواكب رؤية القيادة الرشيدة في تنمية رأس المال البشري الإماراتي، وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مسيرة التميز المؤسسي المستدام، باعتبار الإنسان الركيزة الأساسية لبناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.