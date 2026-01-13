دبي للتحكيم الدولي يحصل على صفة «مؤسسة تحكيم دائمة»   

حصل مركز دبي للتحكيم الدولي على صفة «مؤسسة تحكيم دائمة» في روسيا، ما يمثل إنجازاً جديداً يعزز حضوره على الساحة الدولية، ويؤكد دوره بوصفه مؤسسة عالمية موثوقة لتسوية النزاعات.

ويُمنح هذا التصنيف وفق إجراءات منظمة تتطلب استيفاء معايير دقيقة، من بينها إثبات السمعة الدولية للمؤسسة التحكيمية، وذلك بما يتماشى مع الشروط التي تضعها وزارة العدل الروسية.

ويعكس منح صفة «مؤسسة تحكيم دائمة» المستوى الذي تتمتع به المنظومة المعتمدة لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك معاييره الإجرائية وهيكل الحوكمة المعتمد وينسجم مع استراتيجيته طويلة الأمد، الهادفة إلى دعم تسوية النزاعات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته في الأسواق الدولية الرئيسة.