«سالك»: لا نقدّم أي فرص استثمارية عبر رسائل نصية أو روابط خارجية

حذّرت شركة «سالك» المستثمرين المحتملين من الإعلانات غير المصرح بها والمصادر غير الرسمية، التي قد تروج لمعلومات خطأ ولفرص الاستثمار في الشركة، مؤكدة أنها لا تقدّم أي فرص استثمارية عبر الرسائل النصية أو الروابط الخارجية.

وقالت إن الأفراد الراغبين في الاستثمار بأسهم الشركة بإمكانهم التداول في أسهم «سالك» المدرجة في سوق دبي المالي، عبر التطبيق الخاص بسوق دبي المالي، أو الوسطاء المرخصين من سوق دبي المالي.

وشددت عبر منصاتها الرقمية على ضرورة الانتباه للرسائل النصية الاحتيالية التي تستخدم اسم الشركة، وعدم مشاركة أي بيانات خاصة، وعدم الضغط على أي روابط مرفقة بتلك الرسائل.

وعرضت «سالك» نموذجاً توضيحياً لإحدى الرسائل المتداولة التي قد تبدو حقيقية للمتلقي، وتروج لفرصة استثمارية مزعومة بعوائد مرتفعة خلال فترة زمنية قصيرة، وتستخدم لغة احترافية وتصميماً يوحي بالمصداقية، وجاء بنص الرسالة: «يسرنا في شركة سالك أن نعلمكم بوجود فرصة استثمارية مضمونة بنسبة أرباح تصل إلى 40% خلال أسابيع قليلة فقط! اضغط هنا لبدء الاستثمار».

وأكدت الشركة أن هذا النوع من الرسائل يصاغ بأسلوب احترافي يجعلها تبدو حقيقية ومقنعة، ويهدف إلى كسب ثقة الأفراد ودفعهم للضغط على روابط خارجية أو مشاركة بياناتهم، رغم أنها لا تصدر عن أي جهة رسمية تابعة لـ«سالك».

وأكدت أن الاستثمار وتداول أسهم الشركة يتمّان حصرياً من خلال سوق دبي المالي، وعبر الوسطاء المرخصين فقط، لافتة إلى أن القنوات الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات تشمل تطبيق سوق دبي المالي (DFM) وتطبيق علاقات المستثمرين الخاص بـ«سالك».

وكانت «سالك»، حذرت مؤخراً من الوقوع في فخ الإعلانات الزائفة على المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية بداعي الاستثمار في الشركة، مشيرة إلى أن المحتالين يلجؤون عادة إلى هذا الأسلوب لاستدراج العملاء.

وأكدت عدم صحة جميع الإعلانات المتداولة والمنسوبة إلى مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ذريعة توفير فرص استثمارية مجزية في «سالك».

وأوضحت أنه عادة ما يلجأ المحتالون إلى الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال الروابط عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، داعية المستثمرين إلى تجاهل الإعلانات والروابط المشبوهة والإبلاغ عنها، والامتناع عن فتحها والتجاوب معها، ويمكن للعملاء التواصل معنا من خلال الموقع الرسمي للتحقق من صحة أي رسائل أو إعلانات.

ودعت المستثمرين إلى توخي الحيطة والحذر من هذه الإعلانات المشبوهة، واستخدام الروابط المعتمدة لخدمات «سالك» والمتاحة عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى تطبيق علاقات المستثمرين الخاص بالشركة، لضمان بيئة آمنة وشفافة وسهلة للوصول والتواصل مع المستثمرين.

«سالك»:

• الاستثمار وتداول أسهم الشركة يتمّان حصرياً من خلال سوق دبي المالي.