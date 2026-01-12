عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما ناقش سموه ووزيرة الخارجية الكندية أهمية دفع الجهود المبذولة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وبالحرص المشترك على بناء شراكات مثمرة في مختلف القطاعات، بما يخدم أهدافهما التنموية، ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.