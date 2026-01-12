محمد بن راشد: 917 مليار درهم تصرفات دبي العقارية عن عام 2025

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصول تقرير التصرفات العقارية عن عام 2025 إلى 917 مليار درهم متفوقاً على جميع التوقعات.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة "إكس": "اعتمدنا قبل عدة سنوات استراتيجية دبي للقطاع العقاري .. وكان الهدف الوصول لتريليون درهم تصرفات عقارية بحلول 2033 ... واليوم تم رفع تقرير التصرفات العقارية عن عام 2025 .. والذي وصل 917 مليار درهم متفوقاً على توقعات فريق عملنا".

وتابع سموه: "نشكر ثقة العالم .. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد الجميع بأننا مستمرون في تطوير كافة قطاعاتنا بما يوفر أفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا الوطني .. ونقول لهم .. في بلادنا نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول".

