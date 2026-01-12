طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:01 والمد الثاني عند الساعة 23:50 و الجزرالأول عند الساعة 16:22والجزر الثاني عند الساعة 00:57.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعه 20:28 والمد الثاني عند الساعة 05:02 و الجزر الأول عند الساعة 12:19 والجزرالثاني عند الساعة 00:55.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 16 80 35

دبي 25 17 85 35

الشارقة 25 13 85 45

عجمان 24 14 80 40

أم القيوين 25 13 85 30

رأس الخيمة 25 12 85 45

الفجيرة 25 18 80 40

العـين 25 14 85 30

ليوا 26 11 95 30

الرويس 23 13 80 35

السلع 24 14 85 30

دلـمـا 22 18 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 24 19 80 40

أبو موسى 24 19 75 40