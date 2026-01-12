حاكم الشارقة: تخصيص موقع جديد لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، تخصيص أرض قريبة من طرق "الإمارات - الذيد - خورفكان"، لتكون مقرا مستقبليا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ومركزا للمؤتمرات.

وقال سموه لـ"الخط المباشر" على إذاعة وتلفزيون الشارقة: "خصصنا أرضا قريبة من طرق "الإمارات - الذيد - خورفكان"، لتكون مقرا مستقبليا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ومركزا للمؤتمرات، بعدما قمنا بشرائها بـ 146 مليون درهم، على أن يبدأ البناء فيها الآن ويستمر لمدة عامين بكلفة قدرها 500 مليون درهم.