بتكلفة 500 مليون درهم
حاكم الشارقة: تخصيص موقع جديد لمعرض الشارقة الدولي للكتاب
أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، تخصيص أرض قريبة من طرق "الإمارات - الذيد - خورفكان"، لتكون مقرا مستقبليا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ومركزا للمؤتمرات.
وقال سموه لـ"الخط المباشر" على إذاعة وتلفزيون الشارقة: "خصصنا أرضا قريبة من طرق "الإمارات - الذيد - خورفكان"، لتكون مقرا مستقبليا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ومركزا للمؤتمرات، بعدما قمنا بشرائها بـ 146 مليون درهم، على أن يبدأ البناء فيها الآن ويستمر لمدة عامين بكلفة قدرها 500 مليون درهم.
