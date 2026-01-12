«سالك»: لا نقدّم أي فرص استثمارية عبر الرسائل النصية أو الروابط الخارجية

حذّرت شركة «سالك» المستثمرين المحتملين من الإعلانات غير المصرح بها والمصادر غير الرسمية التي قد تروج لمعلومات خاطئة ولفرص الاستثمار في الشركة، مؤكدة أنها لا تقدّم أي فرص استثمارية عبر الرسائل النصية أو الروابط الخارجية.

ودعت الأفراد الراغبين في الاستثمار في أسهم الشركة، بإمكانهم التداول في أسهم «سالك» المدرجة في سوق دبي المالي عبر التطبيق الخاص بسوق دبي المالي أو الوسطاء المرخصين من سوق دبي المالي.

وشددت على ضرورة الانتباه للرسائل النصية الاحتيالية التي تستخدم اسم الشركة، وعدم مشاركة أي بيانات خاصة، وعدم الضغط على أي روابط مرفقة بتلك الرسائل.

وعرضت «سالك» نموذجاً توضيحياً لإحدى الرسائل المتداولة التي قد تبدو حقيقية للمتلقي، وتروج لفرصة استثمارية مزعومة بعوائد مرتفعة خلال فترة زمنية قصيرة، وتستخدم لغة احترافية وتصميماً يوحي بالمصداقية، وجاء بنص الرسالة: "يسرنا في شركة سالك أن نعلمكم بوجود فرصة استثمارية مضمونة بنسبة أرباح تصل إلى 40% خلال أسابيع قليلة فقط! اضغط هنا لبدء الاستثمار.

وأكدت الشركة أن هذا النوع من الرسائل يصاغ بأسلوب احترافي يجعلها تبدو حقيقية ومقنعة ويهدف إلى كسب ثقة الأفراد ودفعهم للضغط على روابط خارجية أو مشاركة بياناتهم، رغم أنها لا تصدر عن أي جهة رسمية تابعة لـ «سالك».

وأكدت أن الاستثمار وتداول أسهم الشركة يتمان حصرياً من خلال سوق دبي المالي، وعبر الوسطاء المرخصين فقط، لافتة إلى أن القنوات الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات تشمل تطبيق سوق دبي المالي (DFM) وتطبيق علاقات المستثمرين الخاص بـ«سالك».