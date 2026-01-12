افتتاح المرحلة الأولى من تطوير شارع حصة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة، في الاتجاه من شارع الخيل إلى شارع الشيخ زايد، بطول 4.5 كيلومترات، حيث جرى توسعة الشارع، والجسور على تقاطعات شارع حصة مع كل من شارع الأصايل وشارع الخيل الأول، وشارع الشيخ زايد، بسعة أربعة مسارات.

ويسهم الافتتاح في توفير انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع حصة وصولاً لشارع الشيخ زايد، وبلغت نسبة الإنجاز في كامل المشروع90 %.

وستفتتح أعمال تطوير شارع حصة والجسور وتطوير التقاطعات ومسارات الدراجات، في الربع الثاني من العام الجاري.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، أن مشروع تطوير شارع حصة، الذي تبلغ تكلفته حوالي 690 مليون درهم، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطوّر العمراني والنمو السكاني، ويعد أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية.

ويتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع إلى أكثر من 640 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة 100%.

وقال الطاير: «يمتد مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين إلى أربعة مسارات كل اتجاه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، لتصل إلى 8000 مركبة في الساعة، وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 13.5 كيلومتراً».

وأوضح أن المشروع يشمل تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بطول 13.5 كيلومتراً، وعرض 4.5 أمتار، ويربط المسار بين منطقة الصفوح ودبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم عدداً من المناطق السكنية مثل منطقة البرشاء والبرشاء هايتس، ويسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة.

وينفرد مسار الدراجات الجديد بوجود جسر يعبر شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، بعرض خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومتران لمسار المشاة، ويتميّز الجسر بتصميمه الهندسي الفريد المستمد من البيئة المحيطة بالجسر.

ويتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات، الأول تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، حيث سيتم تنفيذ منحدر مجسّر بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً، باتجاه شارع الإمارات، أما الثاني فيشمل تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المروية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية.

كما يشمل المشروع تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل، ويتضمن زيادة عدد المسارات على الجسر الحالي من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية، أما التقاطع الرابع الذي افتتح في نهاية عام 2024، فتضمن تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل، حيث جرى تنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة تخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل شمالاً باتجاه الشارقة مكوّنة من مسارين.

• 690 مليون درهم كُلفة مشروع تطوير شارع حصة.