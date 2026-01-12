شرطة دبي تنظم «صوتك مسموع» في منطقة نايف

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمركز شرطة نايف ومجلس الروح الإيجابية، مُبادرة «صوتك مسموع»، في منطقة نايف، الهادفة إلى تنظيم لقاءات مع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، وشهد انطلاق المُبادرة، المقدم صقر المهيري، من مركز شرطة نايف، ورئيسة مجلس الروح الإيجابية رئيسة قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، فاطمة بوحجير، وعدد من الضباط والأفراد، بحضور أكثر من 5000 من أفراد المجتمع.

وقال المقدم صقر المهيري إن كل القطاعات في شرطة دبي تعمل ضمن منظومة عمل متكاملة، بهدف دعم المبادرات المجتمعية التي تتيح الاستماع إلى آراء الجمهور وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتحويلها إلى فرص تطوير تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الشرطية.