سفارة الإمارات في لندن تهيب بالمواطنين الموجودين في المملكة المتحدة توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية

أهابت سفارة الإمارات لدى لندن المواطنين الموجودين في المملكة المتحدة إلى توخِّي الحذر، نظراً لتأثر أجزاء من البلاد برياح قوية بشكل استثنائي، وتساقط كثيف للثلوج، وهطول أمطار غزيرة، وذلك نتيجة العاصفة "غوريتّي" (Storm Goretti)، وقد تؤدي هذه الظروف الجوية إلى صعوبات في التنقل وتعطّل مؤقت لبعض الخدمات العامة.

ودعت السفارة المواطنين إلى الالتزام التام بتعليمات وإرشادات السلامة الصادرة عن السُّلطات المحلية، بما في ذلك التحذيرات الجوية وإرشادات السفر. وفي حالات الطوارئ، يُرجى التواصل على أرقام الطوارئ لدولة الإمارات: 24 800 971+ أو97180044444+