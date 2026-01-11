"كهرباء الشارقة" تعلن إعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق المتأثرة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق المتأثرة بسرعة وكفاءة.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق في بيان أن الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي نجم عن انقطاع طارئ موضعي أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية الآلية حفاظًا على استقرار الشبكة.

وأكدت، في حينه، أنه تم التعامل مع الحالة إلى جانب استعادة التيار الكهربائي في عدة مناطق لحين ارجاع الخدمة في المناطق المتأثرة تباعاً بعد التأكد من سلامة التشغيل.