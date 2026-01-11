المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: الجهات المختصة تتابع انقطاع التيار الكهربائي ببعض مناطق الإمارة

شهدت بعض مناطق إمارة الشارقة، ظهر اليوم، انقطاعاً مؤقتاً للتيار الكهربائي، ما أدى إلى تأثر عدد من المناطق والأحياء السكنية لفترة محدودة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في بيان، أن الجهات المختصة تتابع انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته بعض مناطق الإمارة ظهر اليوم، نتيجة خلل فني طارئ.

وأكد المكتب أنه يجري العمل حالياً على معالجة الوضع وإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة.

وأضاف المكتب:" نقدّر تفهّمكم، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها".

وفي توضيح لاحق قالت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي نجم عن انقطاع طارئ موضعي أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية الآلية حفاظًا على استقرار الشبكة.

وأضافت: "تم التعامل مع الحالة إلى جانب استعادة التيار الكهربائي إلى عدة مناطق لحين ارجاع الخدمة في المناطق المتأثرة تباعاً بعد التأكد من سلامة التشغيل، ونؤكد التزامنا بأعلى معايير الاعتمادية واستمرارية الخدمة".