«إقامة دبي» تُطلق مبادرة مسارات دبي للدراجات الهوائية

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، مبادرة «مسارات دبي للدراجات الهوائية» تحت شعار «من المطار إلى المسار»، في خطوة تعكس التزام إقامة دبي بتعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وربط التجربة الرياضية باكتشاف معالم الإمارة بأسلوب مبتكر يجمع بين البُعدين الرقمي والميداني، بما يدعم الترويج السياحي لدبي كوجهة عالمية للرياضة وجودة الحياة.

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة أمس من مسار ند الشبا للدراجات الهوائية، بحضور مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المرّي، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، المهندس منصور بوعصيبة، إلى جانب نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعدي المدير العام في الإدارة العامة، وممثلي الجهات الحكومية والشركاء، وشخصيات رياضية ومجتمعية.

وشهد الإطلاق مشاركة واسعة من أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والسياح ومحبي رياضة الدراجات الهوائية، حيث تفاعل مئات المشاركين مع الفعاليات الميدانية في أجواء جسّدت روح المبادرة وأهدافها المجتمعية والسياحية.

وتهدف المبادرة إلى ربط الرياضة بالتجربة اليومية داخل المدينة، عبر تعريف المشاركين من المقيمين والزوار والسياح بشبكة متكاملة تضم تسعة مسارات معتمدة للدراجات الهوائية موزعة على مناطق مختلفة من إمارة دبي، جرى اختيارها لتناسب مختلف المستويات من الهواة والعائلات إلى المحترفين، وتتيح للجميع خوض تجربة رياضية وسياحية متكاملة تعكس تنوّع دبي وثراء بيئاتها الحضرية والطبيعية.

وتشمل المسارات: مسار ند الشبا – الميدان، ومسار حديقة مشرف، ومسار كورنيش جميرا، ومسار القدرة / سيح السلم، ومسار دبي مارينا، ومسار الخوانيج، ومسار القناة المائية، ومسار مشرف الجبلي، ومسار حتا الجبلي، في تجربة تمتد من قلب المدينة إلى المسارات الجبلية والطبيعية، وتبرز تنوّع خيارات ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في الإمارة.

وقال الفريق محمد أحمد المري: «نحرص في إقامة دبي على أن تكون مبادراتنا قريبة من الناس وتلامس تفاصيل حياتهم اليومية، حيث لا يقتصر دورنا على تقديم خدمات الدخول والإقامة، بل يمتد ليشمل مرافقة الإنسان في رحلته داخل دبي وتعزيز جودة حياته. وتُمثّل مبادرة مسارات دبي للدراجات الهوائية نموذجاً عملياً لربط التحول الرقمي بأسلوب حياة صحي ونشط، وتفتح أمام المقيم والزائر والسائح آفاقاً جديدة لاكتشاف دبي بطريقة مختلفة تعكس رؤيتها كمدينة صديقة للإنسان ومستدامة».

وأشاد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بالمبادرة، مؤكداً أنها تُسهم في تحقيق أهداف رياضية ومجتمعية، وتعزّز صحة وسعادة أفراد المجتمع من خلال تسهيل الوصول إلى شبكة حديثة وآمنة من المسارات تمتد لمئات الكيلومترات في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن رياضة الدراجات الهوائية تحظى بدعم القيادة الرشيدة لما لها من أثر إيجابي على نمط الحياة الصحي، وحرص المجلس على تعزيز الشراكات الداعمة لممارستها.

وتعتمد المبادرة على تجربة رقمية تفاعلية تتيح للمشاركين توثيق إنجازاتهم عبر جواز رقمي يحصلون من خلاله على أختام افتراضية عند إتمام كل مسار، بما يعزّز روح الاستكشاف ويحوّل ممارسة الرياضة إلى تجربة محفّزة ومستمرة، كما توفّر المبادرة تجربة ميدانية مخصّصة لمحترفي الدراجات من خلال جواز ورقي وأختام فعلية إلى جانب هدايا رمزية للمشاركين الأكثر نشاطاً.

وتُنفّذ فعاليات المبادرة على مراحل، يتم في كل مرحلة تسليط الضوء على أحد المسارات ليكون محوراً للتجمع والمشاركة الميدانية، بما يعزّز التفاعل المجتمعي ويشجّع على خوض التجربة بشكل جماعي ومنظّم.

وتأتي مبادرة «مسارات دبي للدراجات الهوائية» امتداداً لالتزام إقامة دبي بتقديم مبادرات مبتكرة تُثري تجربة المقيم والزائر، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة، وتعزّز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارب الحضرية والرياضية والسياحية المتجددة.

