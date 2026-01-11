«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار خفيفة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، ويكون رطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف. وقال المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية/10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:33 والمد الثاني عند الساعة 07:19، والجزر الأول عند الساعة 13:08 والجزر الثاني عند الساعة 00:10. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:13 والمد الثاني عند الساعة 03:01، والجزر الأول عند الساعة 10:26 والجزر الثاني عند الساعة 20:22.