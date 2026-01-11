«الطوارئ والأزمات» بأبوظبي يفعّل مركز التنسيق والمتابعة في الظفرة

أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في منطقة الظفرة، في خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع مستوياتها في واحدة من أكثر مناطق الإمارة اتساعاً وتنوعاً في طبيعتها الجغرافية والاقتصادية. ويأتي تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في منطقة الظفرة ضمن جهود المركز لتعزيز حضوره الميداني في مناطق الإمارة كافة، بما يتلاءم وخصوصية كل منطقة، ويدعم الاستجابة السريعة والفاعلة لأي حدث طارئ أو أزمة محتملة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، إن التفعيل يندرج ضمن التزام المركز بترسيخ منظومة إدارة أزمات تعتمد على المرونة المكانية والتكامل المؤسسي، بما يعزّز قدرة إمارة أبوظبي على حماية مجتمعها واقتصادها في مواجهة التحديات المتغيرة.

ويُمثل تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في الظفرة ركيزة إضافية في منظومة إدارة الأزمات لإمارة أبوظبي، ويعكس حرص مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على تطوير بنية استجابة مرنة تراعي خصوصية كل منطقة في الإمارة، وتعزيز الحضور الميداني وتكامل الأدوار مع الشركاء والجهات، وبناء نموذج رائد عالمياً في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.