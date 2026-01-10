حمدان بن محمد يحضر أفراح المطيوعي والمزروعي

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه معيوف سلطان جابر المطيوعي، في دبي، بمناسبة زفاف نجله عمر، على كريمة سعيد عبيد خلفان المزروعي.

وهنأ سموّهما، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.