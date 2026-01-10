«يوتيوب» تنظم جلسات وورش عمل في «القمة»

تستضيف منصة «يوتيوب» خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، مجموعة متميزة من الجلسات الرئيسة والنقاشية وورش العمل والحوارات المصممة لتعزيز مهارات صناع المحتوى في مختلف مراحل مسيرتهم، وذلك تأكيداً على التزام المنصة بتطوير منظومة صناعة المحتوى عالمياً.

ومن المتوقع أن تستقطب الفعاليات عدداً كبيراً من حضور قمة المليار متابع 2026، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها الإمارات خلال الفترة من 9 - 11 يناير الجاري في «أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل» بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف»، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليارات متابع.

وقال طارق أمين المدير الإقليمي لـ«يوتيوب» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: نعتز بتواجدنا مع قمة المليار متابع منذ إطلاقها، وتتميز مشاركتنا لهذا العام من خلال «يوتيوب هاوس» عن مشاركاتنا السابقة من خلال استضافة مجموعة واسعة من الفعاليات وورش العمل المصممة لدعم صناع المحتوى عبر كافة مراحل مسيرتهم، كما سنستضيف سلسلة من الحوارات مع الخبراء يشارك فيها بيدرو بينا، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا في «يوتيوب»، بالإضافة إلى عدد من كبار التنفيذيين وصناع المحتوى الملهمين، ويشارك في الجلسات الرئيسة مسؤولون تنفيذيون في «يوتيوب»، يقدمون خلالها نظرة متعمقة على استراتيجية المنصة وتوجهاتها المستقبلية.