بريندان كاين يفند 5 أوهام تعيق تقدم صناع المحتوى

فند الخبير العالمي في استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وأحد مؤلفي الكتب الأكثر مبيعاً بريندان كاين، أكبر خمسة أوهام تعيق صناع المحتوى والعلامات التجارية والشركات عن تحقيق نمو رقمي مستدام.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «أكبر خمس أكاذيب في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف تعيق تقدمك»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، وتوقف بريندان كاين خلال الجلسة عند الوهم الأول: الانتشار الواسع «السريع مجرد حظ»، مشدداً على أن النجاح السريع قائم على علم سرد القصص المؤثرة وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجمهور، وليس على الصدفة.

وبشأن «الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وفرق كبيرة»، قارن كاين بين فيديو على «تيك توك» حقق 17 مليون مشاهدة، وإعلان احترافي لم يتجاوز 3500 مشاهدة، مؤكداً أن الأصالة والتلقائية تتفوق دائماً على المحتوى المبالغ في إنتاجه.

وحول وهم «المشروع غير جذاب بما يكفي»، عرض كاين أمثلة لمقاطع فيديو تناولت موضوعات تقليدية غير جذابة مثل تأمين السيارات، لكنها حصدت ملايين المشاهدات، أما بشأن وهم «المزيد من النشر يعني نجاحاً أكبر»، فأوضح كاين أن النشر الاستراتيجي هو الأساس، وأن جودة المحتوى تتفوق باستمرار على الكمية.

وتطرق خلال الجلسة إلى وهم «الحاجة إلى خبرة لتحقيق النجاح»، وبين أن امتلاك النظام الصحيح والأدوات المناسبة يتيحان حتى للمبتدئين إنتاج محتوى فعال دون خبرة مسبقة.

واختتم كاين جلسته بدعوة صناع المحتوى إلى التركيز على الوضوح والبساطة والأثر، وتصميم محتوى يخاطب الجمهور المتخصص مباشرة مع الحفاظ على سهولة الوصول والتفاعل لجميع الفئات.