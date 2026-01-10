متحدثون في «القمة»: هوليوود لم تعد المكان الوحيد لصناعة المحتوى

أكد متحدثون في جلسة بعنوان «لماذا سيقضي صنّاع المحتوى المحليون على هوليوود؟»، أن مراكز صُنّاع المحتوى المحلية تشهد انتشاراً متزايداً حول العالم، من نيويورك إلى أكرا ودبي، حيث تمزج بين نماذج مساحات العمل المشتركة، وحاضنات الأعمال، والاستوديوهات، والنوادي الاجتماعية لتشكّل مجتمعات نابضة بالحياة.

وخلص المتحدثون، إلى أن هوليوود حالياً لم تعد المكان الوحيد أو المهم بمفرده في صناعة المحتوى الذي يقبل عليه أو يرغب به الجمهور، حيث أصبحت أقل أهمية وتأثيراً مما كانت عليه من قبل. وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في جامبو سبيسز برنارد كافوي: «المجتمعات هي التي تشكل العملة الأساسية لأي محتوى، وهي سبب نجاحه».

وقال مؤسس مجتمع اقتصاد المبدعين في مدينة نيويورك بريت داشيفسكي: «يمكن إنشاء وصناعة المحتوى دون الحاجة للذهاب إلى هوليوود، المهم توافر الدعم اللازم».