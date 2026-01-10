مقر المؤثرين و«X» يعلنان عن «مسابقة الأعمال الأصلية على منصة إكس»

أعلن «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، ومنصة التواصل الاجتماعي العالمية «X»، عن إطلاق «مسابقة الأعمال الأصلية على منصة إكس» الأولى من نوعها عالمياً.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة المليار متابع، التي انطلقت بدبي أمس، تحت شعار «المحتوى الهادف»، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليارات متابع.

وتهدف المسابقة إلى إنتاج محتوى عالمي حصري وأصلي ويمتلك قيمة عالية على منصة «X»، حيث يجب على المشارك تقديم فكرة مبدعة وأصلية لمقطع فيديو مدته بين 7 دقائق و20 دقيقة، لأحد 5 مجالات تشمل: الرياضة، السياحة والثقافة، الألعاب والتقنية، أسلوب الحياة، والأعمال الإنسانية، مع الالتزام بمعايير مقر المؤثرين وإرشادات منصة «X».

وتستهدف «مسابقة الأعمال الأصلية على منصة X»، اكتشاف المواهب الواعدة ودعمها بقيمة تصل إلى 500 ألف دولار أميركي، مقدمة من مقر المؤثرين، حيث سيتم دعم 5 فائزين وتوفير مستلزمات واستوديوهات وأدوات متطورة لتطوير محتوى الفيديو، تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار لكل واحد منهم.

وأكدت نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، أن المواهب العربية والعالمية قادرة على صناعة محتوى هادف يلامس قلوب الملايين، ويعزز القيم الإنسانية، ويسهم في بناء جسور التقارب بين الشعوب والثقافات.

وقالت إن «مسابقة الأعمال الأصلية على منصة X» الأولى من نوعها عالمياً تمثل خطوة جديدة في مسيرة تمكين صناع المحتوى عالمياً، وتسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز للاقتصاد الإبداعي ومنصة عالمية لاستقطاب المبدعين.

وقال رئيس قسم المحتوى الأصلي في «X» ميتشل سميث: إن تعاوننا مع مقر المؤثرين لإطلاق مسابقة صناع المحتوى يمثل إنجازاً جديداً ومهماً في سياق تحقيق رسالتنا لتمكين صناع المحتوى حول العالم. ومن خلال إطلاق هذه المسابقة هنا في دولة الإمارات التي تعد مركزاً عالمياً للإبداع وملتقى حيوياً للثقافات، فإننا نحتفي بالإمكانات اللامتناهية التي يتيحها السرد القصصي بجميع صوره، كما نوفر لصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم بيئة لا مثيل لها تتيح لهم مشاركة قصصهم مع جمهور «X» العالمي.

ويبدأ استقبال الطلبات بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة المليار متابع، ويغلق باب قبول الطلبات في 15 فبراير المقبل، وسيتم الإعلان عن القائمة التي تضم 5 فائزين في شهر مارس المقبل، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.