ياسمين ناصر: المحتوى القائم على احتياجات البشر أقدر على البقاء

أكدت صانعة المحتوى ياسمين ناصر التي يتابعها أكثر من 7.5 ملايين شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال جلسة بعنوان «حين يتحول المحتوى إلى إرث» أن المحتوى القائم على احتياجات البشر هو الأقدر على البقاء وصناعة الأثر على المدى الطويل.

واستعرضت ياسمين ناصر صانعة المحتوى في فنون الطهي خلال الجلسة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع التحولات التي تشهدها صناعة المحتوى في ظل تسارع النشر الرقمي، مع التركيز على أهمية الانتقال من منطق الإنتاج المرتبط بالزمن القصير إلى منهجية واعية تقوم على بناء محتوى يحمل رسالة واضحة ويمكن الاحتفاظ به والعودة إليه.

كما سلطت الضوء على مسؤولية صانع المحتوى في اختيار موضوعاته بعناية، وربطها بقيم إنسانية ومعرفية، بما يضمن حضور المحتوى وتأثيره مستقبلاً حتى مع تغيّر أنظمة المنصات الرقمية والخوارزميات الخاصة بها.

وقالت ياسمين ناصر: نعيش في عصر تتسارع فيه وتيرة المحتوى بشكل غير مسبوق، حيث يتم تقييمه كل ثوانٍ، إلا أن معظم المحتوى المتداول اليوم موجّه للمدى القريب ويعتمد على ملاحقة الأنماط الرائجة.

وأضافت: آليات عمل المنصات الرقمية تتغير باستمرار، بينما تبقى احتياجات البشر ثابتة.