خالد العامري: سباق الأرقام في الفضاء الرقمي «مُهلك»

دعا صانع المحتوى والمؤثر الإماراتي، سفير قمة المليار متابع خالد العامري، صناع المحتوى إلى التوقف عن الانخراط في سباق الأرقام والمشاهدات المتسارع في الفضاء الرقمي، مؤكداً أن هذا السباق يستنزف الطاقات ويقود إلى فقدان المعنى الحقيقي لصناعة المحتوى، واصفاً إياه بأنه «سباق مُهلك» لا يحقق أثراً مستداماً.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «من الصدق يولد الانتشار» ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

وأكد العامري أن قمة المليار متابع تمثل منصة استراتيجية لإعادة تعريف مفاهيم الانتشار، والتأثير، ودور صُنّاع المحتوى والمؤثرين، مشدداً على أن الوصول لا يعني بالضرورة التأثير، وأن القيمة الحقيقية للمحتوى تقاس بقدرته على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة الناس.

وأوضح العامري، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في صناعة المحتوى، أن السؤال الذي يطرحه معظم صُنّاع المحتوى في بداياتهم هو «كيف أصنع فيديو يحقق مليون مشاهدة؟»، إلا أن التجربة أثبتت أن الانتشار وحده ليس الهدف النهائي، بل إن التأثير الحقيقي يتحقق عندما يكون المحتوى صادقاً.

وأوضح أن السرعة والانتشار السريع قد يحققان نتائج مؤقتة، بينما تؤدي الخطوات المدروسة والثابتة إلى بناء تأثير طويل الأمد.

وأشار إلى أن تحقيق ملايين المشاهدات بات أمراً ممكناً عبر محتوى سطحي، قائلاً: أستطيع اليوم إعداد فيديو يحقق مليون مشاهدة بسهولة، لكن السؤال الحقيقي: هل سيصنع هذا المحتوى أثراً؟

وأكد أن صناعة المحتوى لم تعد نشاطاً عابراً أو هواية، بل أصبحت مهنة متكاملة تتطلب التزاماً وانضباطاً وجهداً مستمراً، مشبهاً صُنّاع المحتوى بالرياضيين في سعيهم لتحقيق أهدافهم رغم التحديات.