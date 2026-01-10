جلسة «مليار عمل مجتمعي»: قوة التأثير الرقمي ضرورة ملحّة لخدمة القضايا الإنسانية

أكد مسؤولون وصنّاع محتوى عالميون أن العمل المجتمعي لم يعد مجرد نشاط مكمّل، بل أصبح قوة فاعلة للتغيير قادرة على إحداث تأثير ملموس في حياة ملايين الأشخاص حول العالم، مستفيدين من الدور المتنامي الذي يؤديه صناع المحتوى في توجيه الرأي العام، وتحريك القضايا الإنسانية، وتحفيز المجتمع على المبادرة الإيجابية.

جاء ذلك خلال جلسة «مليار عمل مجتمعي» ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات على مدار 3 أيام تحت شعار «المحتوى الهادف».

وشارك في الجلسة كل من مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر، ومؤسس مؤسسة فاركي، صني فاركي، وصانع المحتوى العالمي جيمس ستيفن دونالدسون المعروف بـ«مستر بيست»، والرئيس التنفيذي لشركة «بيست إندستريز» جيف هاوسنبولد.

وأشار سعيد العطر إلى التأثير المتنامي لصناع المحتوى الرقمي في تشكيل الأولويات في المجتمعات وإحداث تغيير حقيقي إيجابي. وقال: «لا يمكن التقليل من أهمية وإمكانات صناع المحتوى، فهم اليوم يؤثرون في 59% من قرارات المستهلكين، فيما يشعر 50% من جيل زد بروابط شخصية أقوى مع صناع المحتوى مقارنة بالشخصيات التلفزيونية».

وفي سياق تسليطه الضوء على التحديات الإنسانية، أوضح سعيد العطر أن العالم يواجه أزمات غير مسبوقة، خصوصاً في المجال الإنساني.

وأضاف أن الشراكة مع صنّاع المحتوى لم تعد خياراً، بل هي ضرورة ملحّة، إلا أن صناع المحتوى لا يستطيعون تحقيق التغيير المطلوب وحدهم، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الحكومات والمنظمات غير الحكومية وصناع المحتوى لإنشاء أنظمة تحول الاهتمام والمتابعات عبر الإنترنت إلى أفعال مستدامة.

وقال صني فاركي، إن مؤسسة فاركي تستعد لإطلاق مشروع جديد يركّز على ترسيخ قيم الاحترام والامتنان داخل الأسر، مشدداً على أن صُنّاع المحتوى يمتلكون قوة تأثير استثنائية تقابلها مسؤولية أخلاقية كبيرة في توظيف هذه القوة بشكل واعٍ وآمن.

وأكد صانع المحتوى العالمي جيمس ستيفن دونالدسون المعروف بـ«مستر بيست» أن الشغف هو المحرّك الأساسي لأي عمل إنساني مؤثر، مشيراً إلى أن فريقه يعمل بشكل مكثف في مجالات الصحة والتعليم، ليس فقط لتقديم المساعدة، بل لإلهام الآخرين وتحفيزهم على التحرك.

وردّاً على سؤال حول ما الذي سيفعله في حال اختفاء الإنترنت، قال مستر بيست إن الأمر سيكون بالغ الصعوبة، نظراً لاعتماد أعماله الخيرية بشكل أساسي على صناعة المحتوى، موضحاً أن المحتوى بالنسبة له ليس مجرد وسيلة، بل مسار حياة لا يتخيّل نفسه بعيداً عنه.

وأكد جيف هاوسنبولد على القوة الهائلة التي يمتلكها صناع المحتوى، «حيث أنجزنا 170 ألف عمل خيري خلال نحو 3 أسابيع، بمشاركة عدد من صناع المحتوى»، داعياً المبدعين إلى البدء مهما كان حجم جمهورهم، والتركيز على القضايا التي تلامس قلوبهم بصدق.

سعيد العطر:

• صناع المحتوى يؤثرون في 59% من قرارات المستهلكين.

مستر بيست:

• الشغف هو المحرّك الأساسي لأي عمل إنساني مؤثر.