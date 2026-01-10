درجات الحرارة تصل لأدنى مستوياتها منتصف يناير الجاري

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأن الفترة التي تشمل الثلث الأوسط من يناير الجاري تُعد الأبرد خلال فصل الشتاء، وفق المعدلات المناخية العامة للمنطقة، عازياً ذلك إلى تزامنها مع ما يُعرف بـ«در الستين»، الذي اشتهر في الموروث الشعبي بشدة برودته، حتى قيل «برد الستين كذبح السكين».

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه الفترة تصادف «برد البطين» وهو فترة ذروة البرد في منتصف الشتاء، و«برد الأزيرق» الذي قد يتشكل فيه الصقيع من شدة البرد. كما تمتاز الفترة من 22 ديسمبر إلى 31 يناير بشدة البرد، ويطلق عليها «أربعينية الشتاء»، أو«مربعانية الشتاء» لدى باديتي العراق والشام.

وأضاف أنه من الناحية المناخية تشهد هذه الفترة تشكّل صباحات شديدة البرودة، قد يتشكل فيها الصقيع، خصوصاً في المناطق الواقعة في العمق الصحراوي أو المرتفعات التي تتجاوز 1200 متر عن سطح البحر، حيث تنخفض درجات الحرارة في ساعات الصباح الباكر إلى ما دون خمس درجات مئوية، وتصل إلى ما دون الصفر المئوي أحياناً.

كما أن الفترة الممتدة من اليوم حتى 24 يناير تُسجّل، كمعدلات عامة، أدنى درجات الحرارة في المنطقة.