التربية الإيجابية.. مبادرة وطنية لتعزيز التواصل بين الأهل والأبناء

في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسرة، وتعزيز دور الوالدين في تربية أبنائهم، تنفذ وزارة الأسرة توسعة برنامج «التربية الإيجابية في حياة الأهل اليومية»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حيث يستمر المشروع لمدة عامين ضمن خطة وطنية شاملة تستهدف تدريب وتأهيل اختصاصيين في مجال الإرشاد الأسري والتربية الإيجابية، لتمكين أولياء الأمور من تبني أساليب تربوية تقوم على الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز تماسك الأسرة، وتنمية مهارات التواصل بين الأهل والأبناء، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وجودة الحياة الأسرية، من خلال تصحيح الاعتقادات والمفاهيم التربوية الخاطئة السائدة، وتمكينهم وتزويدهم بالمعارف ومهارات التعامل لتعزيز سلوكيات التواصل الإيجابي مع الأطفال القائمة على الحب والاحترام والاهتمام دون اللجوء إلى أساليب العنف، مع مراعاة احتياجات الطفل الشخصية بصورة مستمرة.

ويشمل المشروع جميع إمارات الدولة لضمان وصول مبادئ التربية الإيجابية إلى أكبر عدد من الأسر، حيث يعد دليلاً عملياً لتعزيز نمو الأطفال الصغار، من خلال السعي إلى معالجة الأسباب المباشرة للتحديات التي تواجه الوالدين أثناء تربية أطفالهما، وتتركز في معرفة الوالدين المحدودة بمهارات وأساسيات تنمية الطفل.