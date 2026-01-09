شرطة أبوظبي تكرّم عربيًا لمبادرته الإنسانية في حادث دراجة

كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شخصًا عربيًا، تقديرًا لجهوده الإنسانية في مساندة الفرق الشرطية والإسعافية وإرشادها إلى موقع حادث دراجة نارية وقع بمنطقة رملية، وقدم العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بحضور العميد سالم بخيت الهاملي نائب مدير شؤون المراكز في الظفرة، هدية شاكرًا له مبادرته التي جسّدت روح المسؤولية المجتمعية والتعاون الإيجابي.

وأرشد الشخص المُكرَّم، دوريات الشرطة والمرور والاستجابة، إلى جانب فرق الإسعاف وضباط التحقيق، إلى موقع الحادث في وقت قياسي، بفضل معرفته الدقيقة بطبيعة المنطقة ومساراتها الرملية، مما أسهم في تسهيل أداء المهام الميدانية وتسريع الاستجابة.