قرقاش: الأزمات تأتي وترحل.. ويبقى ثبات الموقف وحكمة الدولة

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الموقف السياسي الحكيم، والإعلامي الثابت والمنضبط لدولة الإمارات تجاه التطورات الأخيرة في اليمن، يُحسب للقيادة والمؤسسات الإماراتية.

وأوضح أن الأزمات والتحديات تأتي وترحل، ويبقى ثبات الموقف وحكمة الدولة.

وقال قرقاش على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "الموقف السياسي الحكيم، والإعلامي الثابت والمنضبط لدولة الإمارات تجاه التطورات الأخيرة في اليمن، يُحسب للقيادة والمؤسسات الإماراتية".

وأضاف: "الأزمات والتحديات تأتي وترحل، ويبقى ثبات الموقف وحكمة الدولة".