اتفاق لتعزيز التعاون في المبادرات المجتمعية والسلوكيات الصحية الإيجابية

وقّع مركز أبوظبي للصحة العامة مذكرة تفاهم مع مزارع العين، بهدف تعزيز التعاون في المبادرات المجتمعية.

وتحدّد المذكرة إطار التعاون المشترك، الذي يركز على تنسيق جهود التوعية العامة، وتبادل المعرفة، وتطوير مبادرات تتماشى مع استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي.

ومن خلال الشراكة، ستسهم مزارع العين في دعم جهود مركز أبوظبي للصحة العامة لتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية، عبر برامج مجتمعية تشجع التغذية المتوازنة، والخيارات اليومية الواعية، بما ينعكس إيجاباً على صحة وعافية الأسرة في مختلف مناطق الإمارة.

ويشمل التعاون مبادرات مجتمعية مثل فعالية «اركض في ياس»، التي تُقام في 11 يناير الجاري، في حلبة مرسى ياس، وتجمع السكان والأسر والفرق المشاركة من المؤسسات والشركات، لتأكيد أهمية النشاط البدني والعافية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية والمشاركة المجتمعية.

وأكد مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتور راشد السويدي، أن المركز يواصل جهوده لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والرفاه، من خلال ترسيخ مفاهيم الوقاية والتوعية ضمن أنماط الحياة اليومية، مشيراً إلى أن التعاون مع «مزارع العين» يُعزّز دمج التثقيف الغذائي والسلوكيات الصحية الإيجابية ضمن البيئات المجتمعية، ويحوّل السياسات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية تُمكّن الأسر من اتخاذ قرارات واعية ومستدامة تدعم صحتها ورفاهيتها.

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، حسان صافي، على أن دعم صحة ورفاه المجتمع يُشكل محور عمل المجموعة، وأن الشراكة مع مركز أبوظبي للصحة العامة تتيح لها القيام بدور فاعل في تشجيع أنماط الحياة الصحية، وتقديم المعلومات والخبرات المفيدة للأسر في مختلف أنحاء الإمارة، معرباً عن فخره بهذه الشراكة لدعم جهود تعزيز الصحة العامة في أبوظبي.